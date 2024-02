CAN 2023: Didier Drogba a eu une pensée pour le Maroc (VIDEO)

Didier Drogba a eu une pensée pour le Maroc après la qualification de la Côte d’Ivoire en demi-finale de la CAN 2023 face au Mali.

Sur un live sur Instagram, l’ancien international ivoirien a confié : «Merci le Maroc. Grâce à vous, on est qualifiés. On est avec vous, on vous porte dans notre cœur. Ce match était pour vous. Merci au peuple marocain. Allez la Côte d’Ivoire !».

Rappelons que la Côte d’Ivoire, pays hôte, a battu le Mali sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire 1-1), samedi au stade de la Paix à Bouaké, pour rejoindre la RD Congo en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football.

Malgré leur qualification en quart, la Côte d’Ivoire a signé des résultats en dents de scie lors de cette CAN. Lors de la phase des poules, le pays hôte s’est fait peur avec une qualification acquise de justesse. Après avoir bien commencé contre la Guinée-Bissau, les Eléphants se sont inclinés face au Nigeria (0-1) et la Guinée Equatoriale (4-0). Des résultats leur valant de finir à la 3e place. Mais le double vainqueur de la CAN a réussi à renaitre de ses cendres et à éliminer en 8es de finale le Sénégal (aux tirs au but), un des grands favoris de la compétition.

En demi-finale, la Côte d’Ivoire affrontera le République Démocratique du Congo, qui a facilement battu, vendredi, la Guinée par 3 buts à 1. La seconde demi-finale mettra aux prises le Nigeria, qui a éliminé l’Angola (1-0) et le vainqueur du dernier quart prévu ce soir entre le Cap Vert et l’Afrique du Sud.

