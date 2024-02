CAN 2023: les déclarations du sélectionneur ivoirien avant le match face au Mali

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a insisté vendredi sur l’importance pour son équipe de jouer sur ses qualités et forces en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football contre le Mali, notant que la Côte d’Ivoire est loin d’être favorite.

« Je ne suis pas un magicien. Je suis un jeune entraîneur qui vit avec le groupe depuis plusieurs mois. J’ai pu avoir les mots pour remonter le moral des joueurs après la catastrophe face à la Guinée Équatoriale (…) Nous venons tellement de loin que nous ne pouvons pas être favoris. Nous allons rester humbles et travailler », a-t-il déclaré en conférence de presse précédant le match qui se tiendra samedi (18h00) au stade de Bouaké.

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire sur le Sénégal (tenant du titre) aux tirs au but.

« Après la qualification face au Sénégal, on a pris des couleurs, ça nous a fait beaucoup de bien. Cette victoire nous a donné le moral et donc on abordera le match contre le Mali avec beaucoup de confiance. Le Mali est une belle équipe, on doit s’appliquer et rester disciplinés », a-t-il ajouté.

« Nous allons jouer sur nos qualités et nos forces. Je ne sais pas comment le Mali va jouer. Je ne sais pas si le match sera ouvert ou non. Cela dépendra de ce que nous rencontrerons face au Mali », a-t-il poursuivi.

En demi-finale, le vainqueur de ce quart de finale sera opposé au gagnant de l’autre quart qui se jouera ce soir (21h00) au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, entre la RD Congo et la Guinée.

