Maroc-Afrique du Sud : les « erreurs » qui ont brisé le rêve des Lions de l’Atlas

Ce mardi, les Lions de l’Atlas ont quitté la CAN 2024 après la défaite (2-0) face à l’Afrique du Sud. Voici quelques raisons de l’élimination du Maroc.

Manque d’efficacité offensive

La série d’occasions ratées par le Maroc s’est poursuivie face à l’Afrique du Sud notamment en première mi-temps. L’équipe nationale a connu le même problème lors des matches contre la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Choix discutables de Regragui

Il faut qu’on se le dise, Walid Regragui a commis une erreur en décidant d’aligner Noussair Mazraoui comme arrière gauche contre l’Afrique du Sud. Le joueur, en partie responsable du premier but encaissé par le Maroc n’a disputé aucun match dans la phase de groupes et manque cruellement de compétition. Une titularisation de Mohamed Chibi où encore de Yahia Attiat Allah aurait probablement été plus raisonnable.

Respect exagéré de l’adversaire

Visiblement, Walid Regragui a respecté l’équipe sud-africaine plus qu’il ne le fallait. L’équipe, qui a entamé sa participation à la CAN avec une défaite contre le Mali (2-0), n’a rien montré de spécial, surtout en première mi-temps.

La prudence exagérée des Lions de l’Atlas lors de cette première mi-temps a donné de la confiance à l’adversaire, et au fil des minutes, l’Afrique du Sud a commencé à attaquer et à constituer une menace pour le gardien Yassine Bounou.

Aucun risque pris sur le onze de départ

Regragui est resté fidèle à la même approche dans tous les matches de la CAN et même en l’absence des deux ailiers Sofiane Boufal et Hakim Ziyech, le coach a eu recours à des changements classiques, en s’appuyant sur Abdessamad Ezzelzouli et Amine Adli. L’entrée en jeu de Ismail Saibari et Ayoub El Kaabi sont intervenues un peu tardivement, l’Afrique du Sud avait déjà pris l’avantage au score.