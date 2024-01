CAN 2023: l’influenceur Ezzoubair Hilal se confie sur son voyage en Côte d’Ivoire (VIDEO)

Ezzoubair Hilal, l’influenceur marocain, s’est confié à Le Site info sur son déplacement en Côte d’Ivoire où se tient actuellement la CAN 2023.

Hilal, qui est également comédien, a indiqué que la Côte d’Ivoire est un magnifique pays et que les Ivoiriens sont accueillants et joyeux.

«Avec mon ami Saber Chaouni, nous sommes venus en Côte d’Ivoire pour encourager les Lions de l’Atlas mais aussi pour faire la promotion de la culture marocaine et du tourisme ivoirien. Je remercie par la même occasion toutes les personnalités ivoiriennes de m’avoir reçu», a souligné Ezzoubir.

Concernant son pronostic pour le match Maroc-Afrique du Sud, l’influenceur a précisé que les Lions de l’Atlas s’imposeront difficilement sur le score de 1 à 0.

Rappelons qu’une vidéo d’Ezzoubair Hilal en train de s’ambiancer avec les Ivoiriens a, elle aussi, fait le tour de la toile. « C’est cette Afrique que nous voulons montrer au monde. Il n’y a pas mieux que cette Coupe d’Afrique pour le montrer. Vive l’Afrique », écrit un internaute, commentant cette vidéo.

« Il donne la joie au cœur », souligne une autre internaute à propos du post le plus populaire en Côte d’Ivoire du producteur de contenu marocain, Ezzoubair Hilal, quand il était monté sur une moto-taxi roulant à contre-sens, suppliant le conducteur de s’arrêter et répétant sa célèbre phrase « on va mourir ».

H.M.