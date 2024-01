CAN 2023 : explosion de joie des Ivoiriens dans les rues d’Abidjan (VIDEO)

La qualification de la Côte d’Ivoire lundi soir pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) de football après la victoire des Éléphants sur le Sénégal, champion en titre, a suscité une liesse populaire dans la ville d’Abidjan.

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations en éliminant 1-1, 5 tirs au but à 4 le Sénégal, tenant du titre et grand favori de la compétition.

Juste après le coup de sifflet final, les supporters ivoiriens se sont rassemblés spontanément dans les rues pour laisser libre cours à leur joie. La fête a battu son plein pendant plusieurs heures et durant une bonne partie de la nuit pour certains.

Klaxons, sifflets, chants et danses sont allés crescendo dans les rues de la capitale économique du pays. À l’instar d’Abidjan, des scènes de joie populaire ont été également observées dans les différentes villes ivoiriennes.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues, entonnant des chansons à la gloire des Éléphants, l’équipe nationale ivoirienne, et renouvelant leurs remerciements et leur reconnaissance au Maroc qui les a aidés à passer en huitièmes de finale.

La Côte d’Ivoire, qui a remercié son sélectionneur Jean-Louis Gasset, alors même que les Éléphants n’étaient pas encore officiellement éliminés, avait été miraculeusement repêchée en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes après la victoire du Maroc sur la Zambie.

« On a éliminé le Sénégal mais on a surtout retrouvé un état d’esprit », s’est réjoui en conférence de presse le sélectionneur de la Côte d’Ivoire Emerse Faé technicien.

Il a pris la succession de Jean-Louis Gasset, écarté après la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale au dernier match de poules qui a failli éliminer le pays hôte de la Coupe d’Afrique.

« On vient de tellement loin qu’on ne va pas s’enflammer », a dit Faé interrogé sur les chances de titre de son équipe.

La Côte d’Ivoire a commencé la 34e CAN de manière mitigée avec une victoire contre la Guinée Bissau et deux défaites respectivement contre le Nigéria et la Guinée Equatoriale. In extremis, le pays classé troisième dans sa poule a obtenu la qualification pour les huitièmes de finale grâce à une victoire du Maroc sur la Zambie

Pour une place au dernier carré, la Côte d’Ivoire affrontera le vainqueur du match qui opposera, mardi, le Mali au Burkina Faso.

Les Ivoiriens couraient après une nouvelle victoire en Coupe d’Afrique des nations après celles remportées en 1992 et en 2015.

Quant au Sénégal, il quitte la compétition et ne pourra plus se succéder à lui-même.