Nigeria-Cameroun/Angola-Namibie: où et quand voir les matchs des huitièmes ? (CAN 2023)

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football seront marqués par des rencontres passionnantes, avec à l’affiche, dès ce samedi, le choc entre le Nigeria et le Cameroun et une confrontation indécise entre l’Angola et la Namibie.

Le Nigeria, triple champion d’Afrique (1980, 1994, 2013), est toujours invaincu dans cette compétition après un nul face à la Guinée Equatoriale (1-1) et deux victoires contre la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau sur le même score (1-0) lors du premier tour.

De son côté, le Cameroun, quintuple vainqueur du trophée, a souffert avant de valider son ticket pour les huitièmes de finale, après sa victoire dans la douleur face à la Gambie (3-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes. Les Lions indomptables avaient perdu face au Sénégal (1-3) et fait match nul contre la Guinée (1-1).

Il s’agira donc d’une finale avant la lettre et d’un classique des confrontations africaines. Les deux protagonistes croiseront le fer au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (21h00), quarante ans après la finale qu’ils ont disputée sur la pelouse du même terrain lors de la CAN 1984. Le titre avait été glané par le Cameroun qui s’était imposé par 3 buts à 1.

Bien que les Lions Indomptables aient remporté trois de leurs titres continentaux aux dépens des Super Eagles (1984, 1988, 2000), ce huitième de finale se jouera avec de nouvelles ambitions pour les coéquipiers de Victor Osimhen.

Ainsi, le Nigeria aura à cœur de continuer sur sa lancée et se hisser en quart de finale afin de faire mieux que la dernière édition quand il a été éliminé en huitièmes face à la Tunisie.

Le vainqueur de ce choc sera opposé au gagnant de l’autre huitième entre la Namibie et l’Angola, prévu samedi également, mais au stade de la Paix à Bouaké (18h00).

La Namibie se hisse pour la première fois de son histoire en phase à élimination directe de la CAN après avoir terminé à la troisième place du groupe E (4 pts) derrière le Mali et l’Afrique du Sud. Les Namibiens avaient entamé ces joutes en trombe après leur victoire face à la Tunisie (1-0) avant de s’incliner lourdement face à l’Afrique du Sud (0-4) et se neutraliser devant le Mali (0-0).

De son côté, l’Angola a survolé la poule D en terminant en tête avec 7 points engrangés en deux victoires contre la Mauritanie (3-2) et le Burkina Faso (2-0) et un match nul face à l’Algérie (1-1).

A la veille de ce match, trois joueurs ont quitté la sélection de l’Angola. Il s’agit du défenseur Nurio Fortuna, blessé, parti se soigner en Belgique, en plus de Loide Augusto et Beni qui ont quitté la Côte d’Ivoire respectivement pour raisons disciplinaires et manque de temps de jeu.

Les deux sélections, que peu d’amateurs du ballon rond voyaient accéder aux huitièmes, vont se livrer une bataille à couteaux tirés en vue de décrocher le sésame des quarts de finale. Cependant, l’Angola, qui a atteint deux fois les quarts de finale de la CAN, en 2008 et 2010, partira avec les faveurs des pronostics eu égard à ses prestations en phase de poules.

Les matchs Angola-Namibie (18h) et Nigeria-Cameroun (21h) seront diffusés sur beIN Sports HD1 Max, beIN Sports HD2 Max, beIN Sports HD3 Max, canal + Sport1 Afrique, beIN Afcon1 et beIN Afcon 2.

S.L.