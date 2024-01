Les Petits As : les Marocaines Yasmine Douyeb et Lara Faraj éliminées

Ce lundi, les deux marocaines Yasmine Douyeb et Lara Faraj ont été éliminées du premier tour des Petits As. Yasmine Douyeb a perdu en deux sets face à la Française Lina Mislimi (7/5 6/3), tandis que Lara Faraj a perdu contre l’Américaine Margaret Sohns (6/2, 6/2). Malgré les défaites, nos jeunes marocaines n’ont pas déméritées et se sont bien battues pour cette première participation aux Petits As.

Grâce à leur accompagnateur Mohamed El Rhaba, les Marocains ont bénéficié de «wild-cards » pour le tableau final. Cette participation rentre dans le cadre des préparatifs pour le prochain championnat d’Afrique des U14, prévu du 4 au 9 mars 2024 au Togo.

Considéré comme l’un des tournois plus importants pour les U14, les «Petits As» a connu la participation de plusieurs grands noms du tennis mondial dont Rafael Nadal en 2000, Michael Chang en 1984, Richard Gasquet en 1999 ou encore Juan Carlos Ferrero en 1994.