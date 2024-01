Yassine Bounou nominé aux Joy Awards 2024

Les organisateurs de la grande cérémonie des « Joy Awards » ont dévoilé la liste officielle des nominés dans les cinq catégories suivantes : cinéma, musique, influenceurs, sports et séries.

La liste comprenait une surprise concernant la nomination du gardien de but de l’équipe nationale du Maroc, Yassine Bounou. Ce dernier qui se trouve actuellement en Côte d’Ivoire pour disputer la CAN avec les Lions de l’Atlas est en concurrence avec le Saoudien Salem Doussari (Arabie Saoudite) et Abdellah Rabia (Égypte).

La cérémonie, à laquelle assistera le conseiller Turki Al Al-Sheikh, sera retransmise ce samedi en direct sur les chaînes : MBC1, MBC Egypt, MBC Iraq, et MBC5, en plus de la plateforme « Shahid ».