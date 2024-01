CAN 2023 : un supporter marocain distribue des caftans aux ivoiriennes (VIDEO)

Dans le cadre de la consolidation des liens entre le peuple marocain et son homologue ivoirien, un supporter marocain est arrivé avec 10 caftans dans la ville de San Pedro pour habiller des citoyennes ivoiriennes et les emmener au stade pour suivre en sa compagnie le premier match du Maroc à la CAN face à la Tanzanie.

La vidéo qui a connu un grand succès sur les réseaux sociaux a été regardé plus de 200.000 fois sur la plateforme X (ex-Twitter).