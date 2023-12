Drame d’Al Haouz : le beau geste de solidarité d’un joueur d’Arsenal (PHOTOS et VIDEO)

L’international britannique Bukayo Saka a contribué à travers la fondation Bigshoe à aider les enfants victimes du tremblement de terre d’Al Haouz. Cette fabuleuse campagne a donné du baume au cœur à ces petits enfants. Des maillots des Gunners floqués Bukayo Saka ont été distribués aux enfants.

« Des centaines de personnes dans les provinces marocaines d’Al Haouz et de Taroudant ont perdu leur maison et leurs proches lors d’un tremblement de terre. Grâce à Bukayo Saka, ils reçoivent désormais de l’aide, ont à nouveau un toit et le sourire aux lèvres », peut-on lire sur la page BigShoes sur X (ex-Twitter). Merci Saka!

