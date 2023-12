Euro 2024: Courtois fait une annonce

Le gardien de la sélection belge de football et du Real Madrid, Thibaut Courtois, a officialisé, mardi, son forfait pour l’Euro 2024, qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.

Blessé au genou et brouillé avec Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, Courtois a dit préférer « mettre les choses au clair ».

« Avec ma blessure, je n’aurais quoi qu’il arrive pas pu participer à l’Euro. Il faut d’abord que je récupère à 100 % et c’est mieux de ne pas se fixer de date. Si j’ai de la chance, j’arriverai à jouer en mai, mais je ne serai jamais à 100 % prêt pour un grand tournoi », a déclaré le gardien belge dans une interview accordée à la chaîne flamande Sporza.

Pour lui, il vaut mieux d’être clair tout de suite et prévenir l’équipe nationale. « Je ne veux pas être à 80 % dans les cages, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je me mets de côté et je serai un simple supporter en juin. Espérons, pour un titre européen », a poursuivi Thibaut Courtois, qui est revenu sur les polémiques suite au problème de capitanat chez les Diables. Le sélectionneur belge lui avait préféré Romelu Lukaku pour porter le brassard.

« Je vais être clair, ça n’a rien à voir avec le brassard de capitaine. La vraie histoire est plus nuancée. Beaucoup de personnes ont voulu parler pour avoir leur minute de gloire, mais peu de personnes étaient intéressées par ma version de cette histoire », a-t-il confié, expliquant que « le fait de ne pas me sentir valorisé par la fédération et par le coach a fait exploser quelque chose en moi ».

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche à l’entraînement avec les Merengue le 10 août, celui qui était le titulaire indiscuté dans les buts de l’équipe belge depuis douze ans, accumulant pas moins de 102 sélections, a été opéré le 17 août.

Le meilleur gardien de la Coupe du monde 2018 n’a pas donné de date pour son retour. « Le club a été très clair. Ils veulent que je me rétablisse à 100 % et que je ne fasse certainement pas mon retour trop tôt. Je ne veux pas trahir cette confiance. Si je ne joue plus cette saison, c’est ok », a-t-il dit.

S.L.