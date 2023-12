Puma retire son parrainage du football israélien

L’information est tombée ce mardi. Puma a officialisé la fin de son accord avec l’équipe d’Israël de football dans le cadre d’une évolution stratégique, actée avant l’évolution du conflit au Proche-Orient. Le partenariat s’achèvera fin 2024.

«Alors que deux nouvelles équipes nationales signées seront annoncées plus tard cette année et en 2024, les contrats de certaines fédérations telles que la Serbie et Israël expireront en 2024», a déclaré un porte-parole de l’équipementier dans un communiqué.