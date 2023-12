WAC: on en sait plus sur la blessure d’Ayoub El Amloud

Aniss Chagou a annoncé qu’Ayoub El Amloud sera indisponible samedi face à Simba, en marge de la 3ème journée de la Ligue des champions.

Contacté par Le Site info, le médecin du Wydad de Casablanca a indiqué que le joueur souffre d’une déchirure musculaire au niveau de la cuisse et ne pourra donc pas participer au prochain match des Rouge et Blanc.

Selon Chagou, El Amloud, qui était également absent face à l’ASEC Mimosas et le MCO, ne serait pas non plus disponible contre l’Union Touarga, match comptant pour la 7ème journée de la Botola.

«Nous essaierons de le préparer pour le match face à Simba, prévu le 19 décembre à Dar Essalam», a indiqué le médecin.

Par ailleurs, Aniss Chagou a aussi assuré qu’Amine Farhane ne pourra pas prendre part au match de ce samedi pour cause de blessure.

Rappelons que le WAC croisera le fer ce samedi avec Simba au grand stade de Marrakech. Le coup d’envoi du match sera donné à 20 heures.

H.M