Clash Ziyech-Jamali : une artiste marocaine choisit son camp (PHOTO)

L’artiste marocaine Hajar Adnane est intervenue sur les réseaux sociaux pour prendre la défense de sa collègue Fati Jamali. Sur son compte Instagram, Hajar Adnane a écrit : « Je me désole de tout mon cœur quand je vois une population qui applaudit, célèbre et encourage les insultes et la violence verbale ».

Fati Jamali a suscité une large controverse sur les réseaux sociaux, après avoir publié un clip vidéo dans lequel elle a révélé avoir été exposée à une situation embarrassante de la part de l’international marocain Hakim Ziyech. Ce dernier l’aurait insulté dans un centre commercial.