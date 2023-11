Mercato : le Wydad Casablanca interdit de recrutement par la FIFA

Le Wydad Casablanca a reçu courrier de la part de la FIFA dans lequel l’instance dirigée par Gianni Infantiano lui interdit de recruter lors du prochain mercato d’hiver. En effet, la FIFA souligne que le WAC ne pourra recruter que s’il s’acquitte des sommes dues à son ex-joueur ivoirien, Cheikh Ibrahim Comara. La FIFA a mis la Fédération Royale marocaine de football en copie du mail.

«Il apparaît que, malgré la décision de la FIFA, le Wydad n’a toujours pas respecté ses obligations financières envers Cheick Ibrahim Comara. À cet égard, nous souhaitons informer les parties qu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs au niveau international a été appliquée par la FIFA. Par ailleurs, et conformément à la décision précitée, la Fédération Royale marocaine de football se doit d’imposer immédiatement au mis en cause, le club du WAC, si ce n’est pas encore fait, une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs lors du prochain mercato», peut-on lire au WAC et à la FRMF.