CAN 2023: le Maroc parmi les favoris, selon Diouf

Pour El-Hadji Diouf, le Maroc est un grand favori pour la CAN 2023 prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

Dans une déclaration au site «winwin», l’ancien attaquant sénégalais a indiqué que la sélection nationale est capable de remporter le trophée. «J’ai vraiment apprécié l’exploit de cette équipe en Coupe du monde au Qatar. La sélection marocaine a un grand potentiel et peut être sacrée championne cette fois-ci», a assuré Diouf.

Et d’ajouter : «Après avoir atteint la demi-finale du Mondial, les joueurs marocains sont plus que jamais motivés et souhaitent remporter la CAN pour continuer d’écrire l’histoire».

Rappelons que le Maroc a hérité du groupe F aux côtés de de la Tanzanie, de la RD Congo et de la Zambie.

H.M.