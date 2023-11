Ligue des champions: le Barça joue sa qualification face à Porto

Par LeSiteinfo avec MAP

Après deux échecs consécutifs en phase de poules, le FC Barcelone a l’occasion de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi contre le FC Porto et reprendre son plus haut niveau.

Irrégulier en Liga, le Barça 4e, à quatre points du Real Madrid après un nul inquiétant sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), court toujours après son glorieux passé européen. Le club catalan est en tête du groupe H à égalité de points (9) avec son rival de ce soir, avec trois victoires et une défaite en quatre journées.

Les blaugranas peuvent donc s’assurer d’une place en huitièmes en cas de deuxième victoire sur le FC Porto dans un match vital pour passer les poules et « laisser derrière les fantômes » des éliminations récentes en C1.

« C’est un match très important, vital. En cas de victoire on s’assurerait de terminer premiers, après deux ans sans pouvoir nous qualifier pour les huitièmes », a déclaré Xavi en conférence de presse.

Après une défaite humiliante face au Shakhtar Donestk (1-0) alors qu’il avait l’opportunité de valider son billet pour les huitièmes de finale, le Barça doit rebondir pour s’assurer de terminer premier du groupe H.

« Nous devons redoubler d’efforts, retrouver notre pressing haut, notre jeu de position et notre mentalité de vainqueurs, et être plus compacts », a ajouté le technicien catalan, très critiqué en Espagne pour la pauvreté du jeu de son équipe.

« Nous devons être plus concentrés. Nous avons offert beaucoup de choses (aux adversaires) cette saison. L’année dernière, nous n’avons rien cédé et c’est pourquoi nous avons obtenu de meilleurs résultats », a-t-il encore poursuivi.

La dernière fois que le FC Barcelone a atteint les huitièmes de finale, c’était lors de la saison 2020-2021, lorsqu’il s’était incliné face au Paris Saint-Germain.

Depuis, les Blaugrana ont été renversés deux fois en Ligue Europa, où ils n’ont pas réussi à aller plus loin, éliminés en 16e de finale contre Manchester United la saison dernière et en quart de finale contre l’Eintracht Francfort la précédente.

S.L.