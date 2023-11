Walid Regragui a un plan avant la CAN 2023

Walid Regragui va se rendre dans certains pays d’Europe où évoluent des joueurs marocains avant de trancher sur la liste des convoqués pour la CAN 2023.

Selon le quotidien «Al Akhbar», le sélectionneur national s’envolera d’abord vers la France et l’Espagne pour s’entretenir avec Azeddine Ounahi et Selim Amallah et s’enquérir de leur état de santé après leurs blessures. Regragui tient en effet aux services des deux joueurs qui ont contribué à l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde et espèrent qu’ils gagneront en temps de jeu avant le coup d’envoi de la compétition continentale.

Le journal précise également que le coach souhaite aussi discuter avec d’autres joueurs capables, selon lui, d’apporter une valeur ajoutée à la sélection. Et d’ajouter que Regragui compte suivre, en parallèle, les matchs auxquels participent Walid Cheddira et Adam Masina afin de trancher quant à leur convocation pour la CAN.

A noter que la liste des joueurs qui prendront part au tournoi sera dévoilée le 3 janvier 2024.

H.M.