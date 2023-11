Mondial U17: Said Chiba s’exprime avant Maroc-Iran

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 17 ans (U17) de football, Saïd Chiba, a mis en avant « le bon état d’esprit » des Lionceaux de l’Atlas avant le match devant les opposer mardi à l’Iran pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule en Indonésie.

« L’équipe nationale est déterminée à donner le meilleur d’elle-même sur les plans physique et mental », a-t-il déclaré à la presse au terme de la dernière séance d’entraînement du Onze national avant le match prévu au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya.

Le technicien marocain a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer l’efficacité offensive face à la sélection iranienne.

« Nous espérons réussir à traduire les opportunités qui s’offriront à nous, car plus nous progressons dans la compétition, plus les matchs seront difficiles », a-t-il dit.

« L’Iran est une équipe solide sur le plan physique. Nous devons démontrer nos qualités physiques et améliorer notre efficacité devant le but », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’attaquant Zakaria Ouazane a mis en exergue le niveau de concentration de la sélection nationale et l’esprit d’équipe qui règne parmi les joueurs. « L’équipe nationale tentera d’écrire l’histoire », a fait valoir le joueur d’Ajax Amsterdam.

L’équipe du Maroc a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points (2 victoires et une défaite), tandis que l’Iran s’est classé 3ème du groupe C (6 points/2 victoires et une défaite).

