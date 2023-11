Tanzanie-Maroc : dernière séance d’entraînement des Lions de l’Atlas avant le match (VIDEO)

L’international marocain Yahya Jabrane a souligné que les Lions de l’Atlas sont motivés pour remporter les trois points de la rencontre face à la Tanzanie prévue ce mardi à Dar Essalam. Coup d’envoi à 20 heures.

Dans une déclaration à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Jabrane a parlé de la confrontation face à la Tanzanie en disant : « C’est la deuxième séance d’entraînement que nous effectuons en Tanzanie. L’ambiance est bonne et nous connaissons l’importance du match et la responsabilité placée sur nos épaules ».

« C’est un match difficile qui nous attend. Tout le monde a vu les résultats des équipes africaines cette semaine, donc les équipes sont devenues égales et il n’y a pas vraiment de différence ». Et de poursuivre : « Les matchs à l’extérieur sont difficiles, nous sommes bien conscients de ce que nous devons faire, le groupe travaille sur tous les détails dont nous aurons besoin lors du prochain match, pour bien jouer et revenir à un meilleur niveau ».