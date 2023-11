Ligue des Champions Féminine : AS FAR/Ampem Darkoa pour finir en beauté

Par LeSiteinfo avec MAP

Pour la première fois de l’histoire de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF), deux équipes qui se sont affrontées en phase finale, se retrouvent dans le match pour la médaille de bronze.

L’AS FAR et l’équipe ghanéenne Ampem Darkoa, les deux vaincus des demi-finales devront se racheter pour finir en beauté leur parcours dans cette 2023 de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

C’est la deuxième fois que l’AS FAR et Ampem Darkoa se rencontreront. Lundi 6 novembre, les Ghanéennes avaient battu les championnes en titre AS FAR 2-1 à San Pedro.

Un double défi se présente pour les championnes en titre. Le premier sera de convaincre face à l’Ampem Darkoa, qui à l’instar des Mamelodi Sundowns, est la seconde équipe à avoir fait chuter les championnes d’Afrique lors de leur parcours dans ce tournoi continental.

Et le deuxième est de ne pas repartir bredouille, ce qui constituerait le plus gros échec de l’histoire de l’AS FAR dans cette compétition.

De son côté, l’Ampem Darkoa peut nourrir des regrets. Par deux fois, les Ghanéennes menaient au score face au SC Casablanca en demi-finale et par deux fois, elles se sont fait rejoindre jusqu’à sombrer lors de la séance des tirs aux buts.

Le passé appartient au passé : Il faut désormais réagir et montrer que les championnes de l’UFOA ne sont pas qu’un épouvantail ou une équipe ôtée de caractère.

Les deux formations se donnent rendez-vous aujourd’hui à 17H (Heure locale et GMT) au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo pour un deuxième acte qui s’annonce passionnant.

Du côté de l’AS FAR, on se refuse de qualifier cette rencontre de revanche: «nous ne sommes pas dans cet état d’esprit», a martelé Mohamed Amine Aliou, l’entraineur de l’AS FAR.

Autre son de cloche de la part des représentantes du Ghana : «si nous l’avons fait une fois, nous pouvons le refaire », assure Joyce Boatey-Agyei, l’entraîneure adjointe de l’Ampem Darkoa, présente en conférence de presse d’avant-match.

Pour la troisième fois consécutive, il y aura un match de classement pour déterminer l’équipe qui complètera le podium de la compétition.

En cas de victoire, l’AS Far sera dans le podium de toutes les éditions de la Ligue des Champions de la CAF.

L’AS FAR est la première équipe à participer à un match de classement à plus d’une reprise.

En 2021, les Marocaines avaient battu les Malabo Kings 3-1. Fatima Tagnaout et Ghizlane Chebbak étaient déjà sur la feuille de match. La capitaine de l’équipe avait même inscrit un doublé.

En 2022, ce sont les Bayelsa Queens qui se sont imposées 1-0 devant les Simba Queens.

Le sort des deux précédents matches pour la médaille de bronze s’est décidé lors du temps réglementaire.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.