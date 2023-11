Botola : le gardien de but Anas Zniti bat un nouveau record (PHOTO)

Anas Zniti, gardien de but du Raja Casablanca a battu un nouveau record à la Botola. Le site Internet « Sofa Score », spécialisé dans les statistiques et les chiffres des joueurs, a révélé à travers son compte sur le réseau social « X » qu’Anas Zniti a réalisé 20 longues passes réussis en un seul match, ce qui représente le taux le plus élevé de l’histoire de la Botola.

Lors du match contre le FUS, Anas Zniti, a effectué 20 longs ballons réussis sur 24, ce qui est le nombre le plus élevé pour un joueur dans un seul match de la Botola. Il est à souligner qu’aucun autre joueur n’avait dépassé 14 longs ballons réussis dans un match.

Cette statistique d’Anas Zniti vient à l’heure où le Raja traverse une crise et une tension avec les supporters du club. Lors du dernier match face à la Jeunesse sportive Salmi, une altercation verbale a éclaté entre les supporters et Roger Aholo, joueur togolais du milieu de terrain des Verts.