Tournoi UNAF U20 : carton plein du Maroc face à la Libye (6-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans a remporté une large victoire face à la Libye (6-0) en match d’ouverture du tournoi de l’Union Nord-africaine de football (UNAF) qui a débuté ce lundi à Tunis et qui se poursuit jusqu’au 22 novembre.

Les buts de la victoire ont été signés Reda Elalaoui (21e et 45e+1), Yassir Zabiri (28e et 54e), Houssam Essadak (47e) et Anas Tajouart (79e).

Dans une déclaration à la MAP à l’issue du match, l’entraîneur de la sélection nationale U20, Mohamed Ouahbi, s’est félicité de la performance de l’équipe à l’entame de la compétition, notant que « nous avons bien joué. Nous avons fait ce qu’il fallait faire. Nous avons marqué assez vite ».

Et l’entraîneur national U20 d’ajouter : “Ouvrir le score tôt nous a facilité la tâche et nous a permis de contrôler le match”.

Le Maroc jouera mercredi contre l’Algérie en match comptant pour la 2e journée. L’Algérie a perdu lundi son premier match du tournoi face au pays hôte, la Tunisie, sur le score (4-2).

Voici, par ailleurs, la suite du programme de ce Tournoi UNAF, édition 2023 (natifs 2005/2006) :

2e journée (Mercredi 15 novembre 2023) :

3e match : Maroc-Algérie

4e match : Egypte-Libye

3e journée (Vendredi 17 novembre 2023) :

5e match : Algérie-Egypte

6e match : Maroc-Tunisie

4e journée (Dimanche 19 novembre 2023)

7e match : Algérie-Libye

8e match : Tunisie-Egypte

5e journée (Mardi 21 novembre 2023)

9e match : Égypte-Maroc

10e match : Libye-Tunisie.