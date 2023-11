Zidane-Messi: l’interview croisée des légendes (VIDEO)

Les deux champions du monde Lionel Messi et Zinedine Zidane se sont confiés dans une interview relayée sur YouTube. Après avoir évoqué le rôle du numéro 10, Zinédine Zidane a évoqué l’une des caractéristiques de Messi qui fait de lui un joueur hors norme.

« Le numéro 10 est le leader de l’équipe, et le leader doit créer. C’est ce que toi, tu as et qui est différent du reste des joueurs. Tu vois les choses avant tout le monde. J’avais une seconde d’avance sur le reste et toi, tu as trois secondes d’avance. Trois secondes d’avance sur le reste, moi je n’en avais qu’une (rires). Pour moi, c’est ce qui te différencie du reste des joueurs. Avant de recevoir le ballon, tu sais déjà ce que tu vas en faire, et peu de gens peuvent faire ça », a confié Zidane lors d’une interview pour Adidas Football (voir vidéo ci-dessous).

Lionel Messi a également fait part à Zidane de tout l’amour et le respect qu’il porte envers lui. Messi dit regretter n’avoir pas joué avec « Zizou » avant la retraite de ce dernier.