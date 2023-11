Walid Regragui explique l’absence de Hamdallah

Walid Regragui a assuré que la non-convocation de Abderrazak Hamdallah est un message au joueur afin de retrouver sa forme et s’assurer ainsi une place parmi ceux qui participeront à la CAN 2023.

Lors de la conférence de presse tenu ce jeudi pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les matchs face à l’Erythrée et la Tanzanie, le sélectionneur national a assuré que plusieurs autres attaquants sont actuellement au top de leur forme à l’instar de Tarik Tissoudali et Ayoub El Kaabi.

«Garantir une place au sein de la sélection nationale est désormais plus difficile. De nombreux noms se sont démarqués récemment. Aujourd’hui, ma mission est de faire appel aux joueurs les plus performants et ceux capables de renforcer l’effectif», a expliqué Regragui.

Et d’ajouter : «Hamdallah est appelé à travailler davantage s’il veut retrouver la sélection».

H.M.