Real Madrid : Camavinga prolonge jusqu’en 2029

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a annoncé, mardi, avoir prolongé le contrat de l’international français Eduardo Camavinga jusqu’en 2029.

« Le Real Madrid C. F. et Camavinga se sont mis d’accord sur une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029 », a indiqué le club de la capitale espagnole dans un communiqué.

Camavinga a rejoint le Real Madrid en 2021, à seulement 18 ans, et au cours de ses deux premières saisons, il a remporté 6 titres : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Liga, 1 Coupe du Roi d’Espagne et 1 Supercoupe d’Espagne.

À seulement 20 ans, il a déjà joué 114 matchs pour le Real Madrid. Il a été nommé pour le Golden Boy en 2021 et 2022, et pour le Trophée Kopa en 2022 et 2023.

Il s’agit du troisième renouvellement du contrat annoncé par le Real Madrid en une semaine, après Vinicius et Rodrygo.