Décès de la légende du football anglais Bobby Charlton

Par LeSiteinfo avec MAP

Sir Bobby Charlton, le joueur légendaire de Manchester United qui a été décisif dans la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde de football de 1966, est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé samedi sa famille.

Bobby Charlton est « décédé paisiblement aux premières heures de la matinée de samedi », a indiqué sa famille qui a transmis dans un communiqué « ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ses soins et aux nombreuses personnes qui l’ont aimé et soutenu ».

Le défunt a porté le maillot de l’Angleterre à 106 reprises et a marqué 49 buts internationaux, ce qui constituait des records pour son pays à l’époque. Au cours d’une carrière de 17 ans au sein de l’équipe première de Manchester United, il a remporté trois titres de champion, une Coupe d’Europe et une Coupe d’Angleterre.

Les Red Devils ont rendu un vibrant hommage à leur légende, le décrivant comme « l’un des plus grands et des plus aimés joueurs de l’histoire de notre club ».

« Sir Bobby était un héros pour des millions de personnes, pas seulement à Manchester ou au Royaume-Uni, mais partout où l’on joue au football dans le monde », a souligné le club.

« Il était admiré autant pour son esprit sportif et son intégrité que pour ses qualités exceptionnelles de footballeur. On se souviendra toujours de Sir Bobby comme d’un géant du football », a poursuivi United.

En novembre 2020, la famille du défunt avait annoncé qu’il souffrait de démence.