La valeur marchande d’un Lion de l’Atlas dégringole

Selim Amallah, qui évolue dans les rangs de Valence, a vu sa valeur marchande dégringoler. Selon le site «Transfermarkt», celle-ci est passée de 3 millions d’euros à 2,5, d’après la mise à jour d’octobre.

Amellah, blessé à l’épaule, a dû subir une intervention chirurgicale, ce qui avait mis un terme à sa saison.

En revanche, suite à ses prestations exceptionnelles avec son club, le Bayer Leverkusen, et sa bonne participation aux deux derniers matchs des Lions de l’Atlas, Amine Adli a vu sa valeur marchande grimper. La valeur de l’attaquant est passée de 20 millions d’euros à 25.

Rappelons qu’Amine Adli a inscrit son premier but en sélection mardi dernier face au Liberia, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions de l’Atlas se sont d’ailleurs imposés lors de cette rencontre sur le score de 3 à 0. A la faveur de cette victoire, le Maroc termine en tête de son groupe avec 9 points, devant l’Afrique du Sud (2è/7 pts) et le Liberia (3è/1 pt).

