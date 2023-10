Après Mazraoui, deux autres internationaux marocains affichent leur soutien à la Palestine

Les deux internationaux marocains, Nayef Aguerd et Hakim Ziyech, ont tenu à exprimer leur soutien inconditionnel à la noble et légitime cause palestinienne.

Les deux Lions de l’Atlas se sont beaucoup inspirés d’une vidéo de l’ex-gloire du football français et actuel acteur, Eric Cantona. En effet, la légende de Manchester United a partagé une publication sur le Web, mardi dernier, où il défend les droits de l’Homme des Palestiniens. Tout en insistant sur le fait que soutenir ces derniers « ne signifie point soutenir le Hamas ».

Aguerd et Ziyech ont tous les deux partagés le post de Cantona sur leurs comptes officiels respectifs Instagram. Post qui, en plus de ce qui précède, a tenu à préciser: « Dire ‘Free Palestine’ ne veut pas dire que vous êtes antisémite ou que vous voulez voir tous les juifs disparaître ! ». « Free Palestine » signifie libérer la Palestine de l’occupation israélienne qui prive les Palestiniens de leurs droits humains essentiels et légitimes depuis 75 ans, a souligné la publication d’Eric Cantona.

L.A.