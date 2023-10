Maroc-Liberia: où et quand voir le match ?

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi avec le Libera, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Initialement prévue le 9 septembre, la rencontre a dû être reportée suite au terrible séisme qui avait frappé plusieurs provinces du Royaume.

Pour Walid Regragui, l’équipe va aller chercher la victoire afin de terminer en tête de sa poule ». « Nous allons jouer à domicile, chercher la victoire et attaquer un peu plus afin de terminer à la première place », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match, prévu au Grand stade d’Agadir.

Selon le sélectionneur national, « il n’y a pas de match facile. On ne doit sous-estimer aucun adversaire. Face au Liberia, le match sera relevé. On le disputera avec respect de l’adversaire. On doit faire montre d’une humilité digne des grandes équipes ».

« On n’a pas encore décidé du groupe qui sera aligné mardi soir. On va y réfléchir. L’essentiel est que les joueurs qui seront retenus puissent montrer le vrai visage de l’équipe nationale », a-t-il renchéri.

Le coup d’envoi du match Maroc-Liberia sera donné à 20h. Il sera retransmis sur Arryadia TNT.

Rappelons que la sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

H.M.