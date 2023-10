Lions de l’Atlas: grande ferveur à l’arrivée du staff à Abidjan

La délégation de la sélection marocaine est arrivée ce mercredi 11 octobre, à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. La sélection nationale prendra part à la rencontre amicale qui les opposera aux Éléphants ivoiriens samedi prochain. Le match est un test préparatif pour la prochaine coupe africaine des Nations 2024.

À cette occasion, la communauté marocaine d’Abidjan a tenu à réserver un accueil triomphal aux lions de l’Atlas, à l’aéroport, selon ce qu’ont rapporté des journalistes de Radio Mars présents sur place. Cela a été aussi une opportunité rare pour les Marocains résidents en Côte d’Ivoire d’approcher Walid Regragui et ses joueurs et d’immortaliser le moment en prenant des photos et selfies avec les joueurs et leur coach.