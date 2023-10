Mondial 2030: on connaît la date du coup d’envoi

La FIFA a dévoilé la date du coup d’envoi de la Coupe du monde 2030, organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Sur ses réseaux sociaux, l’instance a annoncé que des cérémonies de célébration du centenaire du Mondial seront tenues les 8 et 9 juin 2030. La cérémonie d’ouverture et le premier match sont prévus le 14 juin. La finale, dont le lieu n’a pas encore été déterminé, sera jouée le 21 juillet 2030.

La FIFA a également indiqué que l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine joueront leur premier match de la Coupe du monde à domicile et rejoindront, par la suite, le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour le reste des rencontres.

Rappelons que le roi Mohammed VI a annoncé au peuple marocain mercredi dernier que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.

Cette décision du Conseil de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations.

Le roi a adressé, à cette occasion, ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes.

H.M.