Lions de l’Atlas: vers un « happy end » du feuilleton Brahim Diaz

Selon des médias espagnols, le dossier du joueur du Real Madrid, Brahim Diaz, concernant son option finale pour le maillot rouge et vert des Lions de l’Atlas, est sur le point d’être clos.

Et le quotidien sportif espagnol « As » a rapporté que le jeune joueur de 24 ans a présenté une demande à la FIFA dans le but de changer de nationalité sportive, un prélude à son désir de rejoindre les rangs des Lions de l’Atlas. Cette demande, a ajouté la même source, a contraint le sélectionneur de la Roja, Luis de Fuente, à retirer le nom de Brahim Diaz de la pré-liste des 49 joueurs espagnols qui affronteront l’Ecosse et la Norvège pour le compte des phases éliminatoires de l’Euro 2024.

Brahim Diaz attend donc le feu vert du sélectionneur marocain, Walid Regragui, afin de rejoindre ses nouveaux coéquipiers, pendant que la FRMF termine toutes les mesures administratives avec la FIFA, entérinant le changement de nationalité sportive du footballeur, a poursuivi « As ».

Rappelons que Brahim Diaz a longtemps hésité à faire ce choix important de porter les couleurs du Maroc, surtout après ses brillantes prestations au sein de la Roja. Cependant, le fait que Luis de Fuentes l’oublie dans ses tablettes constitue l’une des raisons qui ont incité Diaz à revoir ses plans de carrière internationale.

