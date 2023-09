Wydad-Hafia: où et quand voir le match ? (Ligue des champions)

Le Wydad de Casablanca croise le fer ce samedi avec Hafia Conakry, pour le retour du 2ème tour préliminaire de la Ligue des champions.

Lors du match aller, les Rouge et Blanc avaient décroché un nul (1-1) contre l’équipe guinéenne. Le but du WAC avait été inscrit par Bouly junior Sambou à la onzième minute du jeu, alors que Camara Mohamed Damoro a égalisé pour Hafia (45’+2). Soutenus par leurs supporters au complexe Mohammed V de Casablanca, les joueurs du Wydad auront toutes leurs chances pour venir à bout de leurs adversaires et se qualifier aux phases de poules.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia.

Par ailleurs, le match de l’AS FAR, l’autre représentant marocain en Ligue des champions, face à l’Etoile sportive du Sahel sera diffusé sur Al Maghribia à partir de 19h30.

H.M.