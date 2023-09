Faouzi Benzarti dans le viseur d’une sélection

La Fédération ivoirienne de football aurait contacté Faouzi Benzarti afin de prendre les rênes de la sélection nationale, à quelques mois de la CAN 2025.

Selon le journal «Al Arabi Al Jadid», Jean-Louis Gasset, l’actuel sélectionneur, serait sur le départ, précisant que le Tunisien a été approché afin de le remplacer et préparer l’équipe pour le tournoi continental qui se tient en Côte d’Ivoire.

Et d’ajouter que l’entraîneur des gardiens de but de la sélection ivoirienne entretient une grande amitié avec Faouzi Benzarti et tente actuellement de le convaincre pour entraîner les «Eléphants».

Rappelons que l’ancien entraîneur du Wydad et du Raja de Casablanca avait déclaré récemment qu’il était prêt à reprendre l’entraînement au cas où il reçoit des propositions de grands clubs ou sélections.

