Les Lions de l’Atlas privés de Youssef En-Nesyri ?

Youssef En-Nesyri souffre d’une blessure et ne jouera pas, vendredi soir, contre le FC Barcelone dans le cadre de la 8ème journée du championnat espagnol de football.

Le FC Séville a annoncé que l’international marocain souffre d’une entorse à la cheville, précisant qu’il n’est pas convoqué pour le match face aux Catans.

Suite à cette annonce, plusieurs supporters des Lions de l’Atlas n’ont pas caché leur inquiétude, d’autant plus que la sélection est privée des services de Sofiane Boufal et Zakaria Aboukhlal pour cause de blessure. À ce propos, Walid Regragui s’apprête à convoquer Youssef En-Nesyri pour les prochains matchs face à la Côte d’Ivoire et au Libéria malgré la blessure. La participation de l’attaquant reste toutefois incertaine. «Cela dépendra des résultats des examens médicaux qu’il subira», apprend-t-on.

Rappelons que la sélection nationale jouera face à son homologue ivoirienne, le 14 octobre à Abidjan, en match amical. Cette rencontre sert de préparation à la 34ème édition de la CAN qui se jouera du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire.

Le match Maroc-Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), a été reprogrammé pour le 17 octobre au Grand Stade d’Agadir.

Ce match, qui devait avoir lieu le 09 septembre, a été reporté à une date ultérieure, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al Haouz.

H.M.