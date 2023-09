La CAN 2025 au Maroc: les supporters ne cachent pas leur joie (VIDEO)

Les supporters marocains ont exprimé leur joie suite à l’attribution de l’organisation de la CAN 2025 au Royaume.

Au micro de Le Site info, plusieurs ont estimé que le Maroc a tous les moyens et les infrastructures nécessaires pour réussir ce rendez-vous continental. «Organiser la CAN 2025 renforcera les chances des Lions de l’Atlas de remporter la Coupe, vu qu’ils joueront à domicile et profiteront du soutien des supporters », s’est réjoui un fan de la sélection nationale.

Rappelons que le Maroc a été désigné à l’unanimité pays hôte de la 35è édition de la CAN-2025, à l’issue de la réunion des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), mercredi au Caire.

La réunion s’est déroulée en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif de la CAF.

Lekajaa a promis un tournoi « sûr, paisible, répondant aux normes internationales et dans les meilleures conditions, garantissant une expérience unique à la fois pour les joueurs, les supporters, les visiteurs et pour les téléspectateurs à travers le monde ».

Le Maroc, a-t-il déclaré, poursuit la modernisation de ses infrastructures sportives, qu’il met à la disposition de l’Afrique, outre l’échange de son expérience avec les pays du continent en matière d’organisation de compétitions d’envergure internationale, à même d’inspirer les générations montantes pour un monde solidaire, juste et tolérant.

H.M.