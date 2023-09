Botola : le WAC bat la Jeunesse sportive Salmi (1-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé face à la Jeunesse sportive Salmi (JSS) par 1 but à 0, jeudi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de la 3e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Le Wydad s’est imposé un but à zéro après avoir terminé la première période sur un score nul de 0 partout.

La victoire a été décrochée grâce à Zakaria Draoui, auteur de l’unique but du match en faveur des hommes de Adil Ramzi à la 85e minute.

Les Wydadis ont été réduits à dix en fin de rencontre, après l’expulsion d’Amine Aboulfath (86è). À la suite de cette rencontre, les Rouge et Blanc et la JS Salmi occupent dans l’ordre les cinquième et troisième places, avec 6 points chacun.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le WAC évoluera à l’extérieur contre la Renaissance de Berkane, tandis que la formation de Had Soualem jouera à domicile face à l’Olympic de Safi.