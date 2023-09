Botola : l’AS FAR a trouvé « son » nouveau stade

L’équipe de l’AS FAR a décidé de déplacer ses matches du stade Bachir de Mohammedia au stade municipal de Kénitra, à partir du mois d’octobre prochain, tout en disputant les matchs de la Ligue des champions au Grand Stade de Marrakech.

L’administration militaire s’est coordonnée avec les autorités de la ville de Kénitra, qui ont accepté que l’équipe militaire dispute ses matchs du championnat professionnel et des compétitions de la Coupe du Trône au stade municipal.

L’AS FAR disputera donc toutes ses rencontres de la saison en cours et la moitié des matchs de la saison prochaine hors du Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat,et ce, en raison des travaux de réaménagement que subit le stade en marge de la CAN 2025.

Pour rappel, l’identité du pays organisateur de la CAN 2025 sera dévoilée le 27 septembre prochain au Caire.