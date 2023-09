Classement WTA: Sabalenka double Swiatek, Coco Gauff gagne 3 places

La Bélarusse Aryna Sabalenka prend pour la première fois de sa carrière la tête du classement WTA lundi, mettant fin à la longue domination de la Polonaise Iga Swiatek.

Cela faisait en effet près d’un an et demi, depuis le 4 avril 2022, que Swiatek, 22 ans, dominait le circuit, soit 75 semaines consécutives. Il s’agit du troisième règne le plus long de l’histoire du tennis féminin, après ceux de l’Allemande Steffi Graff (186 semaines) et de la Suissesse Martina Hingis (80).

Aryna Sabalenka, 25 ans, devient elle pour la première fois N.1 mondiale après avoir occupé la deuxième place depuis le 30 janvier.

Classement WTA publié lundi:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9266 (+1)

2. Iga Swiatek (POL) 8195 (-1)

3. Coco Gauff (USA) 6165 (+3)

4. Elena Rybakina (KAZ) 5790

5. Jessica Pegula (USA) 5755 (-2)

6. Marketa Vondrousova (CZE) 3830 (+3)

7. Ons Jabeur (TUN) 3771 (-2)

8. Karolina Muchova (CZE) 3765 (+2)

9. Maria Sakkari (GRE) 3525 (-1)

10. Caroline Garcia (FRA) 3050 (-3)

11. Madison Keys (USA) 2940 (+6)

12. Daria Kasatkina (RUS) 2790 (+2)

13. Barbora Krejcikova (CZE) 2751 (-1)

14. Petra Kvitova (CZE) 2750 (-3)

15. Belinda Bencic (SUI) 2715 (-2)

16. Jelena Ostapenko (LAT) 2580 (+5)

17. Ludmilla Samsonova (RUS) 2415 (-2)

18. Veronika Kudermetova (RUS) 2250 (-2)

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2250 (+1)

20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2220