Botola : le WAC perd à domicile face au FUS (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est incliné face au FUS de Rabat sur le score de 2 buts à 0, jeudi soir au complexe sportif Mohammed V, en clôture de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les buts de la rencontre ont été l’oeuvre de Hamza Hannouri (33è) et Ayoub Nanah (54è). Avec cette victoire, le FUS affiche ses ambitions pour cette saison, lui qui a terminé au pied du podium de l’exercice écoulé.

En revanche, le WAC, qui est sorti bredouille la saison passée après avoir échoué à remporter la Botola au profit de l’AS FAR, la Ligue des Champions d’Afrique ou encore la Coupe arabe des clubs champions, doit se ressaisir le plus tôt possible afin de rectifier le tir.

Cette journée inaugurale a été marquée notamment par les belles entames de plusieurs clubs, à l’image de l’Union Touarga, qui s’est imposée face au nouveau promu, la Renaissance Zemamra (2-1), ou encore la large victoire à l’extérieur du Raja de Casablanca sur la pelouse de l’autre promu, le Youssoufia Berrechid (1-3).

De son côté, la Renaissance de Berkane n’a pas laissé échapper l’occasion de recevoir le Mouloudia d’Oujda dans le derby de l’Oriental pour l’emporter 2 à 0.

La Jeunesse sportive Salmi a également frappé fort en allant battre l’Ittihad de Tanger par 2 buts à 0. Le club du Détroit, qui a échappé miraculeusement à la relégation au terme de la dernière journée de la saison passée, doit revoir ses cartes s’il veut éviter de revivre le même scénario cauchemardesque.

Quant au champion en tire, l’AS FAR, il n’a pas eu de difficulté à s’imposer face au Chabab Mohammedia (2-0), ce qui augure d’une saison âprement disputée entre plusieurs prétendants au sacre final.