Soufiane El Bakkali célèbre son titre en se jetant dans la rivière (VIDEO)

Le Marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple pour la deuxième fois consécutive, mardi soir à Budapest, lors des Championnats du monde d’athlétisme.

El Bakkali, champion olympique en titre, a signé un chrono de 8min 03sec 53/100è, devançant l’Ethiopien Lamecha Girma (08:05.44), détenteur du record du monde de l’épreuve. Le Kényan Abraham Kibiwot a décroché le bronze (8:11.98).

Pour célébrer son titre, Soufiane El Bakkali s’est jeté dans la rivière en compagnie du champion italien de saut en hauteur Gianmarco Tamberi et l’athlète Kenyan Kibiwott Kandie. Des images comme en voit rarement.

Gianmarco Tamberi celebrated his high jump victory with the medalists from the 3,000m steeplechase 😅💦 pic.twitter.com/2di1HCr7az

— Eurosport (@eurosport) August 22, 2023