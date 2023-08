Messi s’offre son premier titre avec l’Inter Miami (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec Messi à la barre, le club floridien, l’inter Miami a remporté, samedi, la Leagues Cup, s’adjugeant ainsi son premier titre, face à l’équipe de Nashville.

Le nouveau club de l’argentin a remporté la finale lors de la séance de tir au but (10 t.a.b à 9) après avoir terminé sur un score de 1-1, avec un but de Messi à la 24ème minute, d’une frappe somptueuse.

Messi a inauguré la série de tirs au but en convertissant son penalty, suivi de près par son ancien coéquipier du Barça, le milieu espagnol Sergio Busquets, qui a fait de même.

Après un échec de part et d’autre, la décision s’est jouée dans le face-à-face entre les gardiens. Le gardien de la Floride, Drake Callender, a marqué son tir au but et a ensuite arrêté la tentative d’Elliott Panicco, le gardien de Nashville, scellant ainsi la victoire.

« Du courage, juste de la conviction et ce dont nous sommes capables. C’est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d’en faire partie », a déclaré Messi.

Cette Leagues Cup est le premier trophée du champion du monde argentin avec son nouveau club américain, et le tout premier de l’Inter Miami depuis sa création il y a trois ans.

Au début de la Leagues Cup, un tournoi estival coorganisé par la Major League Soccer (MLS) et la Fédération Mexicaine de Football, l’équipe de Floride se trouvait à la dernière place de la Conférence Est et était considérée comme la formation la moins performante de la première division américaine.

Cependant, suite à l’arrivée de la star argentine, l’Inter Miami a subi une transformation spectaculaire et a réussi à remporter tous ses matchs dans cette compétition.

SL