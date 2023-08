Mercato : Ziyech a-t-il raté son test médical avec Galatasaray ?

C’est une information à prendre avec des pincettes. Hakim Ziyech aurait-il raté son test médical ? La page Twitter That’s Football qui cite l’animateur de télévision néerlandais Wilifried Genee indique que Ziyech aurait échoué dans son examen médical. Une étape nécessaire pour sa signature à Galatasaray (Turquie).

Aucune communication officielle n’a été émise, ni par son club actuel Chelsea ni par Galatasaray, concernant l’accord ou l’échec du joueur aux examens médicaux. Le journaliste italien Fabrizio Romano n’a également rien révélé de nouveau concernant cette information.

La page Twitter a ensuite souligné que l’information est fausse et que les résultats officiels seront publiés demain matin une fois les dernières analyses de sang seront effectuées. Soulignons que Ziyech n’avait pas réussi à rejoindre le club saoudien d’Al Nasr. Les dirigeants saoudiens ont mentionné que le joueur a raté son test médical. Une information démentie par l’international marocain.

Hakim Ziyech failing his medical is FAKE. The official results will be released tomorrow morning once the final blood tests are done. [@_Terimsports]

