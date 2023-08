Supercoupe d’Europe : où et quand voir Man.City-FC Séville?

Ce mercredi, les amateurs du beau football ont rendez-vous avec une très belle affiche qui opposera Manchester City (vainqueur de la Ligue des Champions) au FC Séville (vainqueur de la Ligue Europa). Le match se tiendra au stade Karaiskaki (Grèce).

Le match devrait connaître la dernière participation de Yassine Bounou avec l’équipe andalouse. serait proche de signer pour le club saoudien d’Al Hilal, rapportent, mardi, les médias sportifs ibériques. Al-Hilal veut payer les 20 millions d’euros réclamés par Séville pour le transfert de son gardien de but, lié au club jusqu’en 2025, selon les quotidiens AS et Marca.

Le coup d’envoi de la rencontre est à 20h00. Le match sera diffusé sur les chaînes suivantes : Bein Sports 1HD Premium et Bein Sports HD1 English.