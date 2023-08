On connaît le nouveau club de Munir El Haddadi

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union sportive Las Palmas, qui évoluera cette saison en première division du championnat espagnol, s’est attaché les services de l’international marocain Munir El Haddadi, a annoncé, mardi, le club de l’archipel canarien.

« Munir El Haddadi rejoint l’UD Las Palmas, suite à l’accord conclu entre les deux parties. L’attaquant rejoint le club sur la base d’un contrat libre pour la saison 2023/24 », a indiqué le club canarien dans un communiqué.

« Le nouveau renfort est un joueur rapide et habile qui a un bon dégagement et un bon but », a ajouté la même source.

Formé à l’académie du FC Barcelone, Munir El Haddadi a fait ses débuts avec la première équipe du Barça lors de la saison 2014/15.

Deux saisons plus tard, il a été prêté à FC Valence et ensuite au Deportivo Alaves.

Grâce à ses belles performances avec l’équipe basque, l’international marocain a signé un contrat de 4 ans avec FC Séville (2018/19).

S.L.