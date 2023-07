Le Raja perd un sponsor après la finale de la Coupe du Trône

Mohamed Boudrika a adressé un message aux supporters du Raja de Casablanca après les incidents qui ont émaillé la finale de la Coupe du Trône face à la Renaissance sportive de Berkane.

Dans une conférence de presse tenue mercredi, le président du club a déploré les actes de vandalisme et les sifflets contre l’hymne national, indiquant que ces agissements sont inadmissibles et écornent l’image du club.

«Ces supporters desservent malheureusement les intérêts du Raja. J’apprécie le soutien du public pour surmonter la crise et supporter les joueurs mais certains fans enfoncent leur club. Nous devions signer un contrat avec un sponsor très intéressant. Tout était prêt. Après le match, il a décidé de se retirer à cause des incidents qui ont eu lieu. Ce contrat devait aider l’équipe», a indiqué Boudrika.

Rappelons qu’une grande déception et une immense surprise et tristesse indignées ont été suscitées par les sifflets d’une certaine partie des supposés supportes du Raja de Casablanca, pendant l’hymne national avant l’entame de la finale de la Coupe du Trône Raja-Renaissance Sportive de Berkane, au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, à Rabat. Les composantes du Raja et ses vrais supporters n’ont pas tardé à réagir à ces agissement antisportifs et, plus grave, antipatriotiques, en dénonçant vigoureusement ce comportement indigne, soulignant que cette frange d’ultras manque de sens et de valeurs patriotiques qui sont propres au club des Verts.

Cependant, ces agissements ont mis le club dans une situation pas enviable du tout auprès de tous les Marocains. Ce qui a incité les dirigeants rajaouis à s’empresser de sortir de leur silence en publiant un communiqué officiel, mardi 18 juillet, où ils ont exprimé leur indignation et leur refus catégorique vis-à-vis de ces comportements qui sont loin des valeurs de l’équipe et de celles de ses véritables supporters.

H.M.