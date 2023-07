Fiorentina écarte Sofyan Amrabat

Fiorentina a décidé d’écarter Sofyan Amrabat de l’équipe vu que le Maroc souhaite quitter le club lors de ce mercato.

Selon le journal espagnol AS, le Lion de l’Atlas, qui ne figure plus dans les plans de Fiorentina, est donc appelé à se trouver à un club dans les plus brefs délais.

Rappelons que Manchester United est passé à l’action pour s’attacher les services de Sofyan Amrabat lors de ce mercato.

D’après le journal italien «Lanazione», les dirigeants anglais ont reçu l’accord du joueur de Fiorentina pour rejoindre les Red Devils et s’apprêtent à faire une offre officielle dans les prochaines heures. Et d’ajouter que Manchester United va proposer 28 millions d’euros à Fiorentina afin d’enrôler Amrabat et fera son maximum pour convaincre le club italien.

Sofyan Amrabat était dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, Fiorentina a refusé de récupérer deux joueurs du club catalan en échange de Sofyan Amrabat. D’après le journal espagnol Sport, le Barça ne dispose pas de moyens suffisants pour s’offrir le Lion de l’Atlas et a ainsi proposé deux joueurs au club italien.

Le joueur intéressait par ailleurs de nombreuses formations d’Europe, surtout après sa prestation XXL en Coupe du monde.

H.M.