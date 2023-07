Qui sont les joueurs les plus chers de la Botola ?

Le site « Transfermarket » spécialisé dans les statistiques liées aux clubs et de joueurs, a dévoilé dans sa dernière mise à jour la valeur marchande des différents joueurs de la Botola.

La star du Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah, dispose de la valeur marchande la plus élevée au Maroc, avec environ 2,5 millions d’euros. Son collègue, Yahya Jabrane est 3e de ce classement avec une valeur marchande de 1,8 million d’euros.

Pour sa part, Reda Slim, est le deuxième joueur le plus cher du championnat avec 2,2 millions d’euros, suivi de ses coéquipiers de l’AS FAR Rabii Harimat et Ayoub Lakrad (1,2 million d’euros).

Mohamed Zrida est pour sa part le joueur du Raja avec la plus forte valeur marchande (1,3 million d’euros), suivi d’Anas Zniti et de Jamal Harkas, avec 1,2 millions d’euros chacun.