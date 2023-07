CAN U23: Issame Charai s’exprime après la qualification en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Les joueurs se sont bien débattus jusqu’au bout face à une équipe malienne coriace, pour enfin poinçonner leur ticket pour la finale de la CAN U23 de football, synonyme de qualification pour les prochains Jeux olympiques, s’est félicité le sélectionneur national Issam Charaï, mardi à Rabat.

« Il ne faut pas oublier que le Mali est une équipe forte. Les joueurs se sont bien débattus jusqu’au bout », a affirmé Issam Charaï lors de la conférence d’après-match.

« Je félicite les joueurs, le match était très difficile, on savait que le Mali est coriace. Le plus important est la victoire, on a atteint le premier objectif, à savoir la qualification aux JO. Certes, il y a des choses à corriger, mais c’est à discuter plus tard », a souligné le technicien.

« On a bien commencé le match et on a marqué un but. Nous devions continuer sur notre lancée, mais les Maliens ont commencé à jouer dans la profondeur. On a essayé quelques modifications tactiques, mais on a fini par encaisser le but d’égalisation. Notre erreur était de jouer derrière, ce qui leur a donné plus de confiance », a-t-il expliqué.

De son côté, le coach du Mali Badra Alou Diallo a indiqué que c’était un bon match, marqué par une belle prestation des deux équipes et du beau football.

« Les jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Mais on a manqué de concentration. Il y a également eu de la fatigue, due à une préparation tardive. On a, également, perdu des éléments essentiels, blessés au cours du match », a-t-il souligné.

« Félicitations au Maroc et bonne chance pour la finale ». « De notre côté, On va réparer le prochain match, qui sera difficile, car nous avons perdu des éléments importants pour blessure et on a joué aujourd’hui les prolongations », a-t-il affirmé.

En finale, prévue samedi à Rabat, l’équipe du Maroc affrontera la sélection olympique égyptienne, qui s’est qualifiée, après sa victoire face à la Guinée par 1 but à 0 (mi-temps 1-0), dans l’après-midi, au Grand stade de Tanger.

Les trois premiers du classement de l’édition 2023 de la CAN U23 décrocheront leurs tickets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le quatrième pourra aussi y participer, mais devra passer par un barrage intercontinental face à une nation asiatique.

La Maroc a déjà participé à sept reprises au tournoi de football des Jeux olympiques (1964, 1972, 1984, 1992, 2000, 2004, 2012) et sa meilleure performance fut en 1972 lorsqu’il a atteint le 2ème tour.

S.L